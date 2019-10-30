В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Елена Гаудасинская. Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

На 53-м году жизни скончалась Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская. Об этом сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Елена Гаудасинская ушла из жизни 30 октября. Причины смерти артистки не уточняются.

«Информация о прощании будет размещена позднее», — отметили в консерватории.

За месяц до этого в Петербурге на 81-м году жизни скончалась мать Елены Гаудасинской оперная певица Ирина Богачева. Артистка ушла из жизни 19 сентября.

Елена Гаудасинская заведовала кафедрой концертмейстерского мастерства в консерватории имени Римского-Корсакова. Её выпускники становились лауреатами конкурсов камерно-вокальной музыки и лучшими концертмейстерами на всероссийских и международных конкурсах.

Гаудасинская выступала с концертами на крупнейших площадках Петербурга и была удостоена звания «Заслуженный артист России».

елена гаудасинская заслуженная артистка консерватория новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жительница Петербурга продает инопланетянина с раной на груди
Ученые: сотням миллионов людей придется покинуть свои дома из-за затопления
Прокуратура выявила множество нарушений в спортивных школах Петербурга
В СКК «Петербургский» демонтируют сидения
В Смольном рассказали, как будут убирать снег этой зимой
Перспективы трансформации российской средней школы: в ожидании стратегов
В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
ВЦИОМ: большинство россиян мечтает о переезде в Петербург