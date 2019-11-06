Лже-сотрудники «ЛенГаза» вымогают деньги с петербуржцев

В Петербурге вновь активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников «ЛенГаза». За деньги они предлагают установить счетчики для выявления утечки газа.

Накануне два молодых человека постучали в дверь к петербурженке. Один из них, представившийся Русланом, попросил 4 тыс. 900 рублей за установку оборудования.

Для подтверждения своих слов мужчина показал удостоверения. На документе с нечеткой печатью «ЛенГаза» значилось имя молодого человека и срок действия удостоверения.

Петербурженка словам мужчины не поверила, выгнала его и закрыла дверь. Как оказалось, не напрасно. В «ЛенГазе» корреспонденту gazeta.spb.ru заявили, что представители организации не ходят по квартирам и не предлагают товары и услуги.

«Это мошенники. Мы уже отчитывались по этому вопросу в прокуратуре, в милиции и в суде. К нам эти мужчины не имеют никакого отношения», — рассказали в организации.

История, как отметил в «ЛенГазе», длится уже год. При этом мошенники зачастую называют цены, доходящие до 11 тыс. рублей. Кто стоит за загадочными лже-сотрудниками организации, до сих пор неизвестно.

«Полиция должна что-то делать, прокуратура», — подчеркнули в «ЛенГазе».

ООО «ЛенГаз» — организация, специализирующаяся на продаже, установке и монтаже газового оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лже-работники газовой службы похитили у пенсионерки 28 тыс. рублей.