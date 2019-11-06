Более половины жителей России заявили о доверии полиции

Более половины жителей России заявили о доверии полиции
О недоверии к правоохранителям высказались 18% респондентов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Больше половины россиян все еще доверяют правоохранителям. Однако этот показатель немного снизился по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба ВЦИОМ, полицейским доверяют 54% граждан России, участвовавших в исследовании. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 2%. А два года назад уровень доверия россиян полицейским составлял 67%.

Больше всего люди доверяют сотрудникам полиции на транспорте, дежурной части, участковым инспекторам, инспекторам по делам несовершеннолетних, а также сотрудникам уголовного розыска.

О недоверии к правоохранителям высказались 18% респондентов, а 21% опрошенных заявили, что «скорее не доверяют».

Россияне также назвали характеристики положительного полицейского, среди которых «опрятный», «сильный и крепкий», «вежливый» и «работящий».

Во всероссийском опросе приняли участие 1,8 тысяч совершеннолетних россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все меньше россиян доверяют телевидению.

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