Количество госпитализированных сотрудников «Ленты» выросло до 39

Меньше чем за сутки в Петербурге госпитализировали 13 сотрудников центрального офиса «Ленты». Работников массово настигла острая кишечная инфекция.

На сегодняшний день в больницах находятся 39 человек, сообщили корреспонденту gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

«Вчера их было 26», — уточнили в ведомстве.

С отравлением работники офиса «Ленты» на улице Савушкина слегли 3-5 ноября. Острая кишечная инфекция настигла 54 сотрудников и одного родственника работника компании. Болезнь протекает в виде гастроэнтероколитов, энтероколитов, гастроэнтеритов и энтеритов.

Столовая «Ленты» временно закрыта. На кухне обнаружили многочисленные нарушения. В том числе, несоблюдение температурного режима и сроков хранения продуктов, отсутствие маркировки на мясе и медкнижек у ряда работников.

Точные причины отравления пока неизвестны. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, проводятся лабораторные исследования.