Малахов рассказал, почему ушел с Первого канала

Российский тележурналист Андрей Малахов рассказал о причине своего ухода с Первого канала, а также раскрыл, за что обижен на его гендиректора Константина Эрнста.

Со слов Малахова, единственной причиной ухода стало то, что ему не дали продюсировать шоу «Пусть говорят», ведущим которого он на тот момент являлся.

В ходе интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале он добавил, что соответствующее решение руководство канала приняло, потому что на ток-шоу вернулась продюсер, которая уже когда-то им заведовала. Телеведущий также отметил, что мог бы и сам справиться с этой задачей.

Малахов подчеркнул, что пытался поговорить с руководством, чтобы ему отдали проект, однако желаемого ответа он не получил, а ситуацию назвал несправедливой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Малахов подразнил истерику Киркорова. Речь идет о видеоролике, где певец ругается на подчиненных.