Авария на Софийской затруднила движение транспорта

Авария на Софийской затруднила движение транспорта
Точные причины ДТП неизвестны. Фото: vk.com/spb_today

Авария на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта в Петербурге затруднила движение автомобилей.

ДТП произошло сегодня вечером, 6 ноября. На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что один из транспортов получил повреждения, у машины разбита передняя фара.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи рассказали, что на участке собирается небольшая пробка.

Точные обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одном из домов Приозерска. Спасатели боролись с огнем около двух часов. Причины возгорания устанавливаются.

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