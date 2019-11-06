Авария на Софийской затруднила движение транспорта

Авария на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта в Петербурге затруднила движение автомобилей.

ДТП произошло сегодня вечером, 6 ноября. На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что один из транспортов получил повреждения, у машины разбита передняя фара.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи рассказали, что на участке собирается небольшая пробка.

Точные обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одном из домов Приозерска. Спасатели боролись с огнем около двух часов. Причины возгорания устанавливаются.