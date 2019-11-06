Пожарные два часа тушили дом в Приозерске

В городе Приозерск Ленобласти спасатели тушили пожар на площади 100 квадратных метров. Второй этаж дома вспыхнул сегодня, 6 ноября, на улице Урицкого.

Соответствующая информация поступила на пульт управления в 14:35. К месту происшествия были направлены 14 пожарных на трех единицах специальной техники. Сотрудники боролись с огнем около двух часов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, возгорание было полностью ликвидировано к 16:21. Причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших устанавливаются.

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