Пожарные два часа тушили дом в Приозерске

Пожарные два часа тушили дом в Приозерске
Спасатели ликвидировали возгорание спустя два часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В городе Приозерск Ленобласти спасатели тушили пожар на площади 100 квадратных метров. Второй этаж дома вспыхнул сегодня, 6 ноября, на улице Урицкого.

Соответствующая информация поступила на пульт управления в 14:35. К месту происшествия были направлены 14 пожарных на трех единицах специальной техники. Сотрудники боролись с огнем около двух часов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, возгорание было полностью ликвидировано к 16:21. Причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пьяном водителе, который устроил дорожно-транспортное происшествие на улице Тельмана. Виновник попытался скрыться.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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