Hyundai повернул с того ряда и толкнул иномарку на Народного Ополчения

Hyundai повернул с того ряда и толкнул иномарку на Народного Ополчения
Иномарка повернула со второго ряда. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из водителей проигнорировал правила, в результате чего последовало столкновение.

Авария случилась в среду вечером, 6 ноября, на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Подводника.

«Солярис не с того ряда повернул направо», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети видно, как автомобиль марки Hyundai попытался совершить маневр перед другим участником.

Информация о возможных пострадавших пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в одном из районов города. Очевидцы рассказали о затруднении движения.

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