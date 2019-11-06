Hyundai повернул с того ряда и толкнул иномарку на Народного Ополчения

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из водителей проигнорировал правила, в результате чего последовало столкновение.

Авария случилась в среду вечером, 6 ноября, на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Подводника.

«Солярис не с того ряда повернул направо», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети видно, как автомобиль марки Hyundai попытался совершить маневр перед другим участником.

Информация о возможных пострадавших пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в одном из районов города. Очевидцы рассказали о затруднении движения.