На Красносельском шоссе пешеход попал под колеса Suzuki

На Красносельском шоссе пешеход попал под колеса Suzuki
Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 7 ноября, в Красносельском районе произошло ДТП, в результате которого пешеход оказался в больнице с серьезными травмами.

По словам очевидцев, ДТП произошло в ночь с 6 на 7 ноября на пешеходном переходе Красносельское шоссе , недалеко от дома № 40.

Водитель за рулем легкового автомобиля марки Suzuki двигался на разрешающий сигнал светофора и сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет, сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Северной столицы пьяный водитель устроил массовое ДТП. Авария случилась сегодня вечером, 6 ноября, на улице Тельмана. Со слов очевидцев, виновником произошедшего стал водителя Chevrolet Cruze. С их слов, он въехал в ГАЗель и зацепил маршрутку.

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