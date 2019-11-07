На Ленинском проспекте неизвестный в порыве ненависти разбил зеркала у припаркованных машин

В ночь на 7 ноября неизвестный злоумышленник повредил сразу несколько припаркованных автомобилей на Ленинском проспекте.
По словам очевидцев, злоумышленник разбил у машин зеркала заднего вида у дома №55, корпус 1 на Ленинском проспекте.
Очевидцы успели заметить мужчину с бородой, которому на вид примерно 35–40 лет.
«В 00 часов 24 минуты , по отношению к автомобилям был совершён акт вандализма», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
На место происшествия приезжала полиция, но злоумышленника поймать не удалось.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два дня подряд пятеро вандалов «развлекались» круша припаркованные автомобили в Петербурге. Первый инцидент произошел днем 27 сентября на улице Володарского. Там задержали двоих хулиганов, которые в дребезги разбили стекло у стоявшего отечественного автомобиля «Волга».