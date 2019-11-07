Четырех петербуржцев судят за 56 эпизодов мошенничества с НДС

Перед судом предстанут четыре петербуржца. Фото Baltphoto/Павел Долганов

Перед судом предстанут четыре петербуржца. Фото Baltphoto/Павел Долганов

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело о мошенничестве с незаконным возмещением НДС. Расследование непрерывно длилось более шести лет.

За это время следствием собраны доказательства в 1 тыс. 400 томах уголовного дела, сообщает прокуратура Петербурга. Фигурантами дела выступают четыре местных жителя. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступного дохода.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную преступную группу. Действовали злоумышленники с 2011 по 2014 год. Их целью было похитить более 7,7 млрд рублей, однако они смогли завладеть лишь 308 млн.

Обвиняемые зарегистрировали более 25 фирм-однодневок. Выступая от имени их руководителей, они обращались в налоговые органы с декларациями и просили о возмещении из бюджета суммы НДС.

Для реализации плана использовались подложные документы, муляжи нереализованных товаров и хорошо подготовленные номинальные руководители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге троих бывших полицейских судят за мошенничество.