За кражу 700 тонн топлива из нефтепровода в Ленобласти пятерым грозит 10 лет

За кражу 700 тонн топлива из нефтепровода в Ленобласти пятерым грозит 10 лет
Топливо злоумышленники сбывали гендиректору другой автозаправки. Фото: pixabay.com

Всеволожский районный суд Ленобласти рассмотрит дело о хищении дизельного топлива на сумму более 25 млн рублей. На скамье подсудимых — пять членов организованной группы.

Их обвиняют в краже дизельного топлива из нефтепродуктопровода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагает следствие, подозреваемые осуществили незаконную врезку в нефтепровод в пяти километрах от деревни Ёксолово. С мая по июль 2017 года они похитили не менее 700 тонн дизельного топлива. Для перевозки использовался автомобиль Volvo с прицепом-цистерной.

«Примечательно, что злоумышленники являлись дальнобойщиками большегрузов и имели опыт перевозок в больших объемах», — отметили МВД.

Дизельное топливо соучастники сбывали 40-летнему гендиректору организации, арендующей участки под автозаправки. Мужчина знал о незаконном происхождении топлива, но все равно реализовывал его у себя на заправках.

Материалы дела направлены во Всеволожский городской суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли серию краж из банкоматов.

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За кражу 700 тонн топлива из нефтепровода в Ленобласти пятерым грозит 10 лет