Все лишь 15% работодателей Петербурга не хотят специалистов без опыта

Специалистов без опыта работы нанимают 85% компаний Санкт-Петербурга и Ленобласти. Преобладающее большинство работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (85%) сообщили, что нанимают сотрудников без опыта работы на линейные позиции. Тем не менее, Петербург находится на втором месте по лояльности к работникам без опыта, на первом находится Воронеж. Там аж 93% работодателей готовы взять на работу сотрудников без опыта. В Москве (10 место) на это готовы 81% — как и в среднем по России. Такие данные приводит сервис «Авито-работа», который провел исследование.

В какие сферы чаще всего нанимают начинающих

Наиболее часто людей без опыта работы нанимают в сфере общественного питания (97% работодателей). На втором месте по – интернет-торговля (96%), на третьем – сфера образования и науки (89% респондентов). В целом по стране наем новичков оказался наиболее распространен среди представителей крупного и среднего бизнеса. Каждый третий работодатель в сегменте малого бизнеса (29%), наоборот, не рассматривает резюме кандидатов без опыта работы.

Критерии отбора кандидатов без опыта работы

В первую очередь при подборе соискателей без опыта работы работодатели Санкт-Петербурга и ЛО оценивают социальные и личностные качества кандидатов, это отметили 64% опрошенных. На втором месте по значимости оказались профессиональные интересы новичков (52%). На третьем – возраст соискателей (47%). Конкретное учебное заведение, в котором учится/учился соискатель, интересует работодателей в самую последнюю очередь. Этот критерий отметили всего 17% респондентов. Среди отечественных компаний наличие профессиональных интересов у начинающих соискателей чаще всего отмечает малый бизнес (50%). Средний бизнес – уровень образования кандидатов (46%). А для крупного бизнеса наряду с профессиональными интересами имеет значение возраст новичков – каждый критерий набрал по 43%. Личные и социальные качества также высоко ценят работодатели всех 12 крупнейших городов страны и во всех рассматриваемых сферах, сильнее всего – работодателями оптовой торговли (81%). Исключением является сфера транспорта, где приоритетом являются профессиональные интересы кандидатов без опыта.

Для чего нанимают кандидатов без опыта

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области большинство компаний нанимают новичков на позиции, не требующие опыта работы (63%). 52% местных работодателей приглашают специалистов без опыта для развития кадров внутри компании с последующей их ротацией. Еще 25% компаний отметили, что набирают начинающих специалистов для снижения сезонной нагрузки штатного персонала. А вот экономия фонда оплаты труда – наименее распространенная причина для найма (23% респондентов). В целом по России 61% работодателей нанимают начинающих специалистов для выполнения работы, не требующей соответствующих навыков. Это стало основным для работодателей девяти крупнейших российских городов. Исключением стали три города – Москва, Самара и Воронеж, – где специалистов без опыта приглашают для развития кадров внутри компании и обеспечения ротации персонала.

В опросе принимали участие специалисты со всей России, которые отвечают за подбор линейного персонала по массовым профессиям, всего более 500 представителей компаний-работодателей. Авито – сайт объявлений в России, согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Авито составляет 36,7 млн человек. На сайте размещено больше 51 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 450 000 новых объявлений. В течение месяца посетители просматривают страницы «Авито Работа» 728 млн раз. Вакансии в этом разделе размещают почти 830 тысяч работодателей в России.