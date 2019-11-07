Источник бензинового пятна в Обводном канале нашли в Волковке

Источник бензинового пятна в Обводном канале нашли в Волковке
Бензиновое пятно на Обводном канале. Фото: vk.com/spb_today

На поверхности Обводного канала расползлись бензиновые пятна неизвестного происхождения. Источник загрязнения был обнаружен в реке Волковке.

Непонятные пятна заметили местные жители утром 6 ноября. На место была направлена бригада аварийной службы ГУП «Пиларн». Специалисты исследовали водоем и выявили место загрязнения Обводного канала.

«Сейчас идут работы по установке боновых заграждений на Волковке, чтобы ничего не попадало в Обводный канал», — рассказали gazeta.spb.ru в комитете по природопользованию.

Параллельно идет работа по обработке загрязнений в Обводном канале активной пеной.

Фотографиями бензиновых пятен поделились местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Они утверждали, что рядом с загрязнениями проплывают утки. Помимо этого, пятна также были замечены на реке Екатерингофке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге переключили стоки, загрязняющие реку Карповку.

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