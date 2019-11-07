Самая высокая зарплата в Петербурге – 2,5 млн рублей

В Петербурге стало на 9% больше вакансий, самая высокая зарплату в начале ноября предлагают предлагают техническому директору – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей на руки. Такие данные приводят эксперты сервиса HeadHunter, которые изучили почти 62 тысячи вакансий в Петербурге в октябре 2019 года. Число вакансий относительно октября прошлого года выросло на девять процентов, зарплата тоже подросла – в среднем она составляет 45 тысяч рублей (год назад – 42 тыс рублей).

Огромной можно назвать зарплату, которую предлагают техническому директору предприятия торгующего товарами народного потребления (не пищевые) – от 500 тыс до 2.5 млн рублей. Надо отметить, что работа в такой должности предполагает не только высокую компетенцию в том числе и в сфере высоких технологий, но и доступ к информации, которая может представлять серьезную коммерческую тайну.

По данным аналитиков в Петербурге самыми востребованными профессиями по прежнему являются продавцы, программисты, водители, официанты, инженеры, маркетологи, слесари, грузчики, врачи и т.д. Стандартный набор большого города.

Вместе с ростом вакансий в Петербурге также выросло на 15% больше чем месяц назад число открытых или обновленных резюме. Этот показатель почти равен среднероссийским 16% новых резюме. При этом в среднем на одну вакансию в Петербурге приходится 8,2 резюме, тогда как месяц назад их было 7,4% что может служить сигналом роста безработицы.