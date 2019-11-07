В Дании назвали имя предполагаемого виновника теракта над Синаем

Организатором теракта над Синаем на самолете Airbus A321 мог быть боевик экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация) Базил Хассан. Об этом сообщает в документах австралийского суда.

Имя Хассана назвал осужденный в Австралии террорист Халед Хаят, сообщает датское радио DR. Его обвинили в попытке взорвать самолет с 400 пассажирами, который должен был лететь из Сиднея в Абу-Даби. В ходе допроса Хаят признался, что за двумя терактами стоят одни и те же люди.

«Был также самолет, который взорвался в воздухе над Египтом. Это были те же люди, кто стоял за этим», — заявил террорист.

Речь идет о Базиле Хассане и о брате Халеда Хаята Тареке. Последний был приговорен к смертной казни в Ираке по обвинению в терроризме.

Напомним, авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Рейс 9268, следовавший из Шарм-Эль-Шейха в Петербург, в результате взрыва бомбы потерпел крушение над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошли траурные мероприятия в честь годовщины со дня трагедии.