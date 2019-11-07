Утром в Петербурге на перегоне встал «Сапсан»

Утром в Петербурге на перегоне встал &#171;Сапсан&#187;
Причина задержки "Сапсана" на данный момент устранена. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Утром 7 ноября на петербургского перегоне Обухово — Санкт-Петербург-Товарный «Сапсан» стал причиной получасовой задержки.

В четверг, в 9 утра остановившийся на перегоне скоростной поезд «Сапсан» помешал пассажирам пригородных электричек из Любани и Малой Вишеры вовремя добраться до необходимых пунктов. В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) отмечают, что отставание удалось оперативно ликвидировать и другие составы продолжили работу в штатном режиме.

Причиной транспортного происшествия и последовавшего сбоя в расписании стала техническая проблема: на путях треснул рельс.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пассажира поезда, следующего по маршруту Москва-Владивосток напал хорек, которого кто-то перевозил в плацкартном вагоне. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

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