Житель Петербурга выплатил кредитный долг, чтобы не лишиться квартиры

Житель Петербурга погасил кредитный долг после того, как судебные приставы передали квартиру на реализацию.

В отношении 51-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство.

Сумма долга составляла более 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Судебный пристав в рамках исполнительного производства вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля должника и заложенной квартиры. В связи с тем, что должник не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение судебного решения, недвижимость была передана на реализацию. За несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, мужчина также оплатил исполнительский сбор в размере почти 144 000 рублей. Должник, осознав, что квартира уйдет с молотка, нашел сумму задолженности перед кредитором и погасил её полностью. Производство окончено фактическим исполнением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителю Нижнего Тагила, который облил бензином судебного пристава и угрожал поджечь его, уменьшили сумму долга.