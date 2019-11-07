В Петербурге за десять месяцев в ДТП погибли 168 человек

Водителям необходимо помнить, что от их поведения на дороге зависит не только их собственная жизнь, но и жизни окружающих. Фото: pixabay.com

Водителям необходимо помнить, что от их поведения на дороге зависит не только их собственная жизнь, но и жизни окружающих. Фото: pixabay.com

Согласно статистике Госавтоинспекции, за прошедшие десять месяцев 2019 года на дорогах Северной столицы погибло более 150 человек.

Из 110 тысяч случившихся аварий, — что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, — в 80% случаев виновниками дорожно-транспортных происшествий были водители авто. Как утверждают в управлении Госавтоинспекции Петербурга и области, наиболее опасная и распространенная причина аварий — несоблюдение очерёдности проезда перекрестков.

Пренебрежение правилами дорожного движения стоило жизни 168 человек. В Госавтоинспекции отмечают, что необходимо устанавливать больше камер для усиления контроля за поведением водителей на дорогах. Кроме того, с января по ноябрь десять граждан стали жертвами водителей, не имеющих прав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с участием легковушки и большегруза затруднило движение на набережной Мойки.