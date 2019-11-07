В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу одного из поселений

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области Валентину Усатову.

Кроме того, задержан депутат муниципального совета поселения Антон Сазонов,сообщает «Интерфакс».

Представителей органов власти подозревают в получении взятки.

По версии следствия, Сазанов участвовал в финансовых махинациях с средствами регионального бюджета. Деньги были направлены на реализацию программы приобретения жилья для переселенцев. Обнаруженные у Сазанова 600 тысяч рублей, предположительно, являются частью выделенных властями средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ