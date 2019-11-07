В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу одного из поселений

В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу одного из поселений
Представителей органов власти подозревают в получении взятки.Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области Валентину Усатову.

Кроме того, задержан депутат муниципального совета поселения Антон Сазонов,сообщает «Интерфакс».

Представителей органов власти подозревают в получении взятки.

По версии следствия, Сазанов участвовал в финансовых махинациях с средствами регионального бюджета. Деньги были направлены на реализацию программы приобретения жилья для переселенцев. Обнаруженные у Сазанова 600 тысяч рублей, предположительно, являются частью выделенных властями средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ

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