ДТП с иномаркой и грузовиком на набережной Карповки заблокировало проезд

ДТП с иномаркой и грузовиком на набережной Карповки заблокировало проезд
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Днем 7 ноября на набережной реки Карповки произошло ДТП с участием с иномарки и грузовика.

В результате ДТП проезд оказался заблокирован.

«ДТП на набережной реки Карповки. Плотное движение», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Отметим, что в аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух внедорожников. По словам очевидцев, столкнулись два внедорожника, в результате один из них вылетел на тротуар и чуть не снес газовую трубу у дома №56 на проспекте Обуховской обороны.

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ДТП с иномаркой и грузовиком на набережной Карповки заблокировало проезд
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