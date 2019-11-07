ДТП с иномаркой и грузовиком на набережной Карповки заблокировало проезд

Днем 7 ноября на набережной реки Карповки произошло ДТП с участием с иномарки и грузовика.

В результате ДТП проезд оказался заблокирован.

«ДТП на набережной реки Карповки. Плотное движение», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Отметим, что в аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух внедорожников. По словам очевидцев, столкнулись два внедорожника, в результате один из них вылетел на тротуар и чуть не снес газовую трубу у дома №56 на проспекте Обуховской обороны.