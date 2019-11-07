Петербурженка, впавшая в кому на отдыхе в Турции, очнулась

Госпитализированная 18 октября в Анталье жительница Петербурга вышла из комы, длившей около трех недель.

Пациентка пришла в сознание, пишет ТАСС со ссылкой на специалистов НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в четверг, 7 ноября.

31-летняя женщина, которая попала в одну из турецких больниц с подозрением на ишемический инсульт, была перевезена в Санкт-Петербург, где лечение продолжили российские медики. На сегодняшний день врачи отмечают, что петербурженку перевели из реанимации в обычную палату. Её ждет длительная реабилитация.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спецборт российской санавиации доставил Киру Шиловскую на родину 29 октября. На тот момент состояние молодой мамы оценивалось как стабильно тяжелое. Турецкие медики долгое время отказывались давать разрешение на транспортировку россиянки.