В Петербурге на развязке с Московским шоссе в обе стороны перекроют КАД

Также, в ночь с 9 на 10 ноября будет три раза полностью перекрываться съезд № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД продолжительностью не более 15 минут за один раз. Фото: Baltphoto

Также, в ночь с 9 на 10 ноября будет три раза полностью перекрываться съезд № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД продолжительностью не более 15 минут за один раз. Фото: Baltphoto

В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 ноября на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге будет перекрыто движение на развязке с Московским шоссе. Трассу закроют в обе стороны, как и пять съездов.

Такие меры связаны с проведением работ по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Магистраль будет перекрыта в течение 20-минутного промежутка, с 1:00 до 1:20, затем с 2:00 до 2:20 и с 3:00 до 3:20.

Движение по КАДу в эти периоды будет полностью остановлено. Также закроют пять съездов: с внутреннего кольца на Московское шоссе, с Московского шоссе на внутреннее кольцо, с внешнего кольца на Витебский проспект, с Витебского проспекта на внешнее кольцо и с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в связи с проведением съемок художественного фильма «Вертинский» на некоторых улицах Северной столицы приостановят движение транспорта.