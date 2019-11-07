В Кировском районе дом главы Суховского сельского поселения ограбили на миллион рублей

Украденная компьютерная техника и украшения оказались, в прямом смысле, драгоценными. Воры поживились более чем на миллион рублей.

В правоохранительные органы в среду, 6 ноября, обратилась возглавляющая Суховское сельское поселение Ольга Бармина. По словам пострадавшей, в её дом в Кировском районе Ленинградской области пробрались воры. Преступники отжали входную дверь, когда женщина ненадолго отлучилась.

За час отсутствия хозяйки злоумышленники умудрились вынести компьютеры и украшения. Сумма материального ущерба внушительная: 1,2 миллиона рублей.

Прибывшие на место преступления кинологи не смогли помочь: служебная собака по кличке Сорбонны взяла след, однако спустя несколько десятков метров потеряла его.

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