Московское шоссе стоит в пробке из-за перевернувшегося КамАЗа

Автомобилисты пишут, что им придется как минимум несколько часов ехать до дома.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водители пишут, что пробка образовалась на Московском шоссе недалеко от Славянки. Автомобилисты боятся, что до населенного пункта будут ехать два часа, если не больше.

Судя по комментариям, все случилось из-за ДТП с участием КамАЗа. Некоторые пишут, что машина везла фекалии. Насколько это правда – остается только догадываться.

«Сегодня везде какой-то аншлаг. Ни дождя, ни снега»,

— удивляется одна из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на наружной стороне КАД закрыли тоннель из-за аварии. На место уже прибыл эвакуатор, а автомобилистам ничего не остается как просто ждать. Автомобилисты жалуются на пробки и ждут развязки инцидента.