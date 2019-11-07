Численность населения России сокращается

За месяц население сократилось на 50 тысяч человек. Эксперты отмечают, что даже миграционный прирост не помогает изменить ситуацию.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные документа от Счетной палаты. Эксперты считают, что устойчивый рост численности населения России пока что не достигнут. За последний месяц количество людей, проживающих в стране, стало на 50 тысяч меньше. На начало сентября численность населения составила 146,7 миллионов человек. Отмечается, что даже мигранты не спасают ситуацию.

Счетную палату беспокоит, что все меры, предпринятые правительством, не помогают. Они отмечают, что убыль населения наблюдается уже четыре года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал данные о сокращении населения России. По мнению Пескова, негативные демографические показатели объясняются «ямой», вызванной сначала Великой Отечественной войной, а потом тяжелыми 1990-и годами.