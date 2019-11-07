В Петербурге на митинге КПРФ задержали 10 человек

В отделение поехала в том числе депутат ЗакСа Ольга Ходунова.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщает «Коммерсантъ». Задержания произошли во время митинга, посвященному 102-й годовщине Октябрьской революции. Во время акции петербуржцы прошли колонной от Соборной мечети до крейсера Аврора, чтобы возложить цветы. Отмечается, что митинг не был согласован, поэтому участников отвезли в отделение полиции. Всего туда отправились 10 человек – среди них есть депутат ЗакСа Ольга Ходунова и один несовершеннолетний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЗакСе выбрали нового члена ГИК от КПРФ. «За» новую кандидатуру проголосовали 42 присутствующих, «против» — лишь двое. Отметим, что Андрей Беляков занимает должность первого секретаря Адмиралтейского районного отделения КПРФ в Санкт-Петербурге.