В ЗакСе выбрали нового члена ГИК от КПРФ

Состав избирательной комиссии был изменен в среду, 30 октября. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Состав избирательной комиссии был изменен в среду, 30 октября. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В связи с трагической кончиной члена городской избирательной комиссии (ГИК) от КПРФ Николая Левшина, в ЗакСе прошли выборы нового представителя.

Об этом стало известно в среду, 30 октября. В ходе заседания Законодательного собрания был назначен новый член ГИК, обладающий правом решающего голоса. Практически единогласно присутствующие депутаты отдали свой голос за коммуниста Андрея Белякова.

«За» новую кандидатуру проголосовали 42 присутствующих, «против» — лишь двое.

Отметим, что Андрей Беляков занимает должность первого секретаря Адмиралтейского районного отделения КПРФ в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 22 октября 2019 года скоропостижно скончался член петербургского избиркома Николай Левшин. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, Левшину был 51 год.