Эксперт рассказал всю правду о заражении ВИЧ в бассейне и салоне красоты

Оказывается, переживать не о чем – вирус быстро погибает во внешней среде и не приносит вреда.

Обо всем сообщила заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова в эфире «Вечерней Москвы». Эксперт отметила, что очень часто люди боятся подхватить ВИЧ в бассейне или салоне красоты. Она попросила их не переживать, так как вирус быстро погибает во внешней среде, а, значит, на иглах, используемых в салонах, они не могут оставаться слишком долго. То же касается бассейнов – даже если кровь ВИЧ-инфицированного попала в воду, она быстро растворяется в тысячах кубов воды.

Также Жукова заверила, что нельзя заразиться при укусе. Эксперт считает, что стоит проверяться минимум раз в полгода – тем более, если у человека есть опасения за свое здоровье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1987 года 318 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции.