С 1987 года 318 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции

В 2018 году от разных инфекций умерло почти 37 тысяч инфицированных. Фото: pixabay.com

В 2018 году от разных инфекций умерло почти 37 тысяч инфицированных. Фото: pixabay.com

Примерно треть получили инфекцию при употреблении наркотиков.

Более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян скончались с 1987 года, когда вирус впервые зафиксировали в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Для сравнения, 300 тысяч человек — это население Мурманска.

В 2018 году от разных инфекций умерло почти 37 тысяч человек с ВИЧ-статусом. Всего в России живут свыше 1 млн человек с ВИЧ-инфекцией и в прошлом году зарегистрировали почти 88 тысяч новых случаев.

По статистике ведомства, 39% получили инфекцию при употреблении наркотиков. Еще 57,5% — половым путем.

Стоит отметить, что чаще всего им больны люди от 30 до 44 лет, считают в ведомстве.

Эксперты сообщают, что вирус иммунодефицита человека наиболее распространен в 23 субъектах РФ — прежде всего, в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях. Есть в этом списке и Санкт-Петербург.

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