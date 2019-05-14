ОЖД присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД»

Акция пройдет по всей стране. Фото: http://ppk-piter.ru
Акция пройдет по всей стране. Фото: http://ppk-piter.ru

Октябрьская железная дорога примет участие в проведении всероссийской просветительской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» с 14 по 19 мая этого года.

Сообщается, что на вокзалах Северной столицы разместят материалы в поддержку акции на различных носителях. На экраны автоматов по печати билетов будет выведена символика акции.

Работники ж/д медицины также поддержат акцию, разместив в медицинских учреждениях, которые находятся на полигоне ОЖД, различные плакаты и памятки. На них будет рассказано о простых способах профилактики заражения ВИЧ.

19 мая на Московском вокзале Санкт-Петербурга будут распространяться информационные брошюры. Акцию проводит комитет по молодежной политике ОЖД.

Акция «Стоп ВИЧ/ СПИД» проходит в РФ уже в шестой раз, а ОАО «РЖД» участвует в ней с 2016 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что количество ВИЧ-инфицированных россиян близится к миллиону.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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