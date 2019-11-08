Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.

Французский лидер рассказал об этом в интервью журналу The Economist. Он отметил, что России, для восстановления статуса супердержавы, нужно рассчитывать только на себя, что является не самым легким путем. Макрон считает, что России необходимо увеличить население и экономическую мощь. Второй путь, по мнению Макрона — «евразийская модель». Сейчас в регионе уже есть доминирующее государство — Китай. При этом, по словам президента, Путин все сильнее отдаляется от главы КНР Си Цзиньпина.

Согласно третьему варианту, Россия должна найти баланс в отношениях с Европой. Макрон заявляет, что сейчас Москва воспринимает Евросоюз как вассала Соединенных Штатов из-за приближения НАТО к российским границам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что численность населения России сокращается.