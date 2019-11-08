Экс-мэр Нью-Йорка намерен баллотироваться в президенты США

Американский политик Майкл Блумберг может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты. Бывший мэр Нью-Йорка составит конкуренцию действующему главе Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Миллиардер планирует подать документы, чтобы его кандидатура от Демократической партии была представлена на первичных выборах. Они пройдет в штате Алабама в марте следующего года. Регистрация кандидатов завершается сегодня, 8 ноября.
Как сообщает издание The New York Times, в настоящее время политик не видит сильных кандидатов. Со слов политика Говард Вулфсон, Блумберг рассматривает президента США как «беспрецедентную угрозу» американской нации.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о переезде президента США Дональда Трампа. Он перебрался из Нью-Йорка во Флориду.