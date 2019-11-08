В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос

Петербургские хирурги провели операцию по извлечению инородного предмета из прямой кишки мужчины. Пациент был близок к тому, чтобы умереть от болевого шока.

Мужчина поступил в одну из городских клиник в тяжелом состоянии. Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.

«Он был настолько велик, что если бы мужчину не прооперировали по экстренным показаниям, он мог бы умереть от болевого шока», — приводит слова представителя клиники «Доктор Питер».

После проведения операции пациенту наложили колостому. Сейчас он находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Лечение продолжается.

О произошедшем стало известно после того, как в сеть слили видео из операционной. Кадры, вероятно, снял кто-то из медперсонала. В больнице создана комиссия, которая разбирается в произошедшем. По итогам будут приняты серьезные меры. Персонал привлекут к ответственности за нарушение медицинской этики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге провели опрос об отношении жителей к пластической хирургии.