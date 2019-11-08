В Шереметьево экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево 8 ноября. Воздушное судно выполняло рейс из Ростова-на-дону в Москву.

Причиной экстренного приземления стала неисправность. У самолета выявили проблемы в механизации крыла. Решение о посадке приняли после срабатывания датчика.

Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». На борту находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Никто в результате произошедшего не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренной службы.

«Самолет сел в штатном режиме, без происшествий», — отметил собеседник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шереметьево совершил экстренную посадку Boeing 777, летевший из Москвы в Пунта-Кану. На борту сработал датчик давления масла в двигателе. В самолете находились 488 пассажиров, никто из них не пострадал.