Милонов заявил, что в квартире Пушкина в Петербурге могут устроить бордель

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обеспокоился судьбой квартиры Александра Пушкина на Набережной Кутузова в Петербурге. Он уверен, что в ней могут устроить бордель.

«Она ничем не защищена. Завтра её могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит и она вообще уйдет… могут устроить бордель с проститутками», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что квартира не защищена и нуждается во внимание. Жилье, по его словам, должны выкупить городские власти. Стоимость квартиры, как подчеркнул Милонов, сравнительно небольшая.

Квартира на Набережной Кутузова, в которой с 1834 по 1836 год жил Александр Пушкин, выставлена на продажу в конце октября. В её стенах поэт работал над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой».

Стоимость квартиры оценивается в 55 млн рублей. Площадь её составляет 100 кв. метров.