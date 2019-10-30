Квартиру Александра Пушкина продают в Петербурге

В Петербурге на продажу выставили квартиру, площадью в 100 квадратных метров, где Александр Пушкин трудился над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой». Также здесь он начал свою издательскую деятельность.

Как сообщает РБК, поэт со своей семьей проживал в квартире, расположенной на втором этаже в доме №32 по набережной Кутузова, в 1834-1836 годах. Сейчас на продажу выставлено трехкомнатное помещение в 100 «квадратов», где на момент аренды Пушкиным находились детская и кабинет. Лот продают за 55 миллионов рублей.

Дом 1816 года постройки был собственностью офицера лейб-гвардии Гусарского полка Силы Андреевича Баташева, который сдавал квартиры в аренду. Пушкин в течение двух лет арендовал у него весь второй этаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продают визитку Путина за 2 млн рублей.