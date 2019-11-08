Прокуратура проверила городскую поликлинику в Московском районе

Врачи городской поликлиники не в полном объеме выполняли свои обязанности. Фото:pixabay.com

Врачи городской поликлиники не в полном объеме выполняли свои обязанности. Фото:pixabay.com

В результате проверки ГБУЗ «Городская больница No 20» прокуратура Московского района выявила многочисленные нарушения.

Прокуратура Петербурга сообщает, что сотрудники поликлиники частично вели или не заполняли вовсе листы уточненных диагнозов. Кроме того, медики не выдавали больным направления на прохождение лабораторных исследований, не назначали им все необходимые анализы, не назначали консультации специализированных врачей.

В результате проверки в адрес главного врача вынесено постановление. На данный момент оно находится на рассмотрении.

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