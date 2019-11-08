В Петербурге 60-летие отмечают Дворец бракосочетания №1

Первому в России Дворцу бракосочетания на Английской набережной исполнилось шестьдесят лет. Коллектив поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Градоначальник отметил, что торжественную регистрацию браков впервые стали проводить именно в петербургском Дворце Бракосочетаний. В здании на Английской набережной, по словам губернатора, «рождается самое огромное счастье — семья».
Беглов подчеркнул, что, не в последнюю очередь, улыбки и душевная теплота сотрудников дворца делают незабываемым день свадьбы для молодоженов. Он также поблагодарил работников за сохранение исторических традиций Северной столицы.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор поздравил лучших сотрудников полиции Петербурга с приближающимся профессиональным праздником и провел церемонию награждения.