Александр Беглов вручил награды лучшим полицейским Петербурга

На мероприятии также присутствовал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На мероприятии также присутствовал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В преддверии профессионального праздника стражей порядка, градоначальник провел торжественную церемонию награждения лучших сотрудников полиции.

Сегодня, 7 ноября, грамоты и дипломы вручили победителям конкурсов на звание «Лучшего участкового уполномоченного», «Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних», «Лучшей народной дружины», «Лучшего народного дружинника».

Вручавший полицейским награды Александр Беглов отметил, что безопасность Петербурга в надежных руках. Также губернатор подчеркнул, что город всегда оказывает поддержку правоохранительным органам. В бюджете на следующий год финансирование полиции увеличат до 450 миллионов рублей, заявил градоначальник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Беглова, ускорить строительство новых станций Красносельско-Калининской линии не представляется возможным.