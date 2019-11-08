За десять месяцев из Петербурга выдворили 1700 мигрантов-нелегалов

В прошлом месяце приставы отправили на родину более 250 незаконно пребывавших в России человек. Фото: Baltphoto

В прошлом месяце приставы отправили на родину более 250 незаконно пребывавших в России человек. Фото: Baltphoto

С начала 2019 года судебные приставы выслали с территории Российской Федерации 1663 нелегальных мигранта.

Среди отправленных на родину приезжих наибольший процент жителей Республик Узбекистан и Таджикистан, отмечают в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу.

В последний раз нарушителей выдворили в четверг, 7 ноября. До пограничного контроля в аэропорту Пулково приставы проводили 25 человек. Причем 22 из них возвращались на одном самолете в Ташкент. За октябрь текущего года были отправлены домой 268 мигрантов-нелегалов.

Все высланные нарушили миграционное законодательство. Как правило, приезжие работают без лицензии или не встают на миграционный учет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января в Петербурге поднимут цены на патенты для трудовых мигрантов.