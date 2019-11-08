В метрополитене рассказали, какие вещи петербуржцы забывают чаще всего

В метрополитене рассказали, какие вещи петербуржцы забывают чаще всего
За текущий год рассеянным пассажирам вернули 1282 забытых вещи. Фото: Baltphoto

За десять месяцев 2019 года сотрудники петербургской подземки обнаружили почти две тысячи забытых пассажирами вещей, среди которых встречаются крайне необычные предметы.

С начала года петербуржцы оставили в метро 1976 вещей. Эта цифра учитывает не только безвозвратно потерянные предметы, но и те, за которыми пассажиры, опомнившись, вернулись. Безусловно, лидируют среди забытых вещей сумки и пакеты, хотя в метро горожан регулярно предупреждают о внимательном обращении с личным имуществом.

Но иногда работникам метро попадаются интересные экземпляры. Так, в метрополитене были найдены флейта, палки, предназначенные для скандинавской ходьбы, скрипка в футляре. Не единожды жители Северной столицы оставляли в подземке чайники и мультиварки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в метро объяснили, почему не меняют деревянные двери на современные.

ГУП "Петербургский метрополитен" забытые вещи санкт-петербург
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В метрополитене рассказали, какие вещи петербуржцы забывают чаще всего
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