В метрополитене рассказали, какие вещи петербуржцы забывают чаще всего

За десять месяцев 2019 года сотрудники петербургской подземки обнаружили почти две тысячи забытых пассажирами вещей, среди которых встречаются крайне необычные предметы.

С начала года петербуржцы оставили в метро 1976 вещей. Эта цифра учитывает не только безвозвратно потерянные предметы, но и те, за которыми пассажиры, опомнившись, вернулись. Безусловно, лидируют среди забытых вещей сумки и пакеты, хотя в метро горожан регулярно предупреждают о внимательном обращении с личным имуществом.

Но иногда работникам метро попадаются интересные экземпляры. Так, в метрополитене были найдены флейта, палки, предназначенные для скандинавской ходьбы, скрипка в футляре. Не единожды жители Северной столицы оставляли в подземке чайники и мультиварки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в метро объяснили, почему не меняют деревянные двери на современные.