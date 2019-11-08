Житель Тихвина ответит перед судом за сексуальное насилие над ребенком в подъезде

Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

В городе Тихвин Ленобласти следователи завершили расследование в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком.

Преступный инцидент произошел днем 24 июля в подъезде одного из жилых домов. Девочка спускалась по лестнице, когда встретила мужчину. Злоумышленник, воспользовавшись беззащитностью ребенка, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили в СК РФ по области, по делу удалось собрать достаточно доказательств, в результате чего уголовное дело было направлено в суд.

Обвиненного в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, заключили под стражу.

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