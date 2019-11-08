Мигранта оштрафовали за взяточничество в Петербурге

И. Темурова признали виновным в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия. Его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Как сообщает городская прокуратура, судом установлено, что в ходе проверки кафе в Петербурге, полиция задержала гражданина Узбекистана, незаконно находящегося в России. В отделе полиции, куда его доставили для составления протокола, он позвонил Темурову, который является его знакомым и попросил о помощи.

Находясь в отделе полиции, Темуров предложил участковому денежное вознаграждение за непривлечение его знакомого к уголовной ответственности. Участковый неоднократно указал подсудимому на незаконность его действий и возможность привлечения к уголовной ответственности, что Темуров проигнорировал.

Участковый сообщил об этом в отдел противодействия коррупции. Подсудимого задержали после того, как тот положил на стол участкового 23 тысячи рублей.

Темурова признали виновным и назначили ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый во взятке начальник Шкиперской таможни отправлен под домашний арест.