Эксперты из Америки оценили военное преимущество России

Эксперты из Америки оценили военное преимущество России
Аналитики США высоко оценили военный потенциал России. Фото: pixabay.com

Новый доклад американского правительственного аналитического центра RAND Corporation посвящен разбору состояния Вооруженных сил Российской Федерации.

По мнению американских аналитиков, у России имеются наиболее широкие возможности в трех направлениях, а именно: в оперативном развертывании сухопутных войск, противовоздушной обороне и использовании обычных и ядерных вооружений с большой дальностью действия.

Докладчики также отмечают, что за минувшие пятнадцать лет Российская Федерация существенно модернизировала как оборонительный, так и наступательный потенциалы.

Не забыли эксперты о достижениях в сфере изучения космоса, разведки и радиоэлектроники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший мэр Нью-Йорка намерен попробовать себя в президентских выборах США в 2020 году.

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