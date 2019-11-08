Эксперты озвучили способы узнать настоящий пробег автомобиля

Аналитики рассказали, как не стать жертвой недобросовестного продавца при покупке подержанного автомобиля.

Чтобы избежать проблем из-за махинаций с одометром, в первую очередь, необходимо внимательно изучить документы на продаваемый автомобиль. Вас должно насторожить их отсутствие, предупреждают эксперты. Также специалисты настоятельно рекомендуют спрашивать оригинал паспорта транспортного средства (ПТС). Не забудьте убедиться в наличии сервисной книжки, где должны быть указаны списки проведенных ТО и пробеги.

Эксперты утверждают, что нужно обратить внимание на состояние кузова и салона: сколы, трещины и потертости, потёртые руль и кресла могут быть признаками большого пробега автомобиля. Покупатель может воспользоваться толщиномером, чтобы выявить окрашенные участки, о которых продавец решил не сообщать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году в Петербурге проведут тестирование беспилотного авто.