Сбербанк рассказал о создании самого мощного в России компьютера

В России представили уникальный суперкомпьютер «Кристофари», который не имеет аналогов в стране. Разработчиком такого компьютера выступил Сбербанк.

По словам вице-президента и руководителя лока «Технологии» банка Давида Рафаловского, «Кристофари» является самым мощным компьютером в стране. Он добавил, что это основная составляющая облака AI в Сбербанке. Разработчики ожидают, что «Кристофари» позволит скорости обучения моделей выйти на новый уровень.

Суперкомпьютер является платформой, на которой проходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных. По вычислительной мощности он во много раз превосходит обычный и способен обрабатывать больше данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустили мощнейший суперкомпьютер в России.