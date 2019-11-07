В Петербурге запустили мощнейший суперкомпьютер в России

Суперкомпюьтер способен производить как полуузловые расчеты, так и в сборе. Фото: pixabay.com

Суперкомпюьтер способен производить как полуузловые расчеты, так и в сборе. Фото: pixabay.com

В Северной столице начал работу самый мощный в области машиностроения вычислительный кластер в стране.

Промышленный суперкомпьютер разместили на территории энергомашиностроительной компании «Силовые машины». О запуске комплекса сообщил главный конструктор предприятия, Николай Фокин, в четверг, 7 ноября. Пиковая производительность агрегата составляет 170 TFLOPS.

Рекордные мощности будут использоваться для выполнения сложных расчетов, аэродинамических и прочностных. Суперкомпьютер поможет разрабатывать российские технологии по производству газовых турбин средней и большой мощности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2019 году предприятие «Силовые машины» вновь стало приносить прибыль. За прошлый год компания понесла масштабные потери в размере 11,5 миллиардов рублей.