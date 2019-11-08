Житель Волосовского района напал на охранника с ножом после скандала в магазине

Житель Волосовского района напал на охранника с ножом после скандала в магазине
Мужчина нанес охраннику несколько ударов ножом. Фото: pixabay

В поселке Сумино Волосовского района 38-летнего жителя подозревают в покушении на убийство. Подозреваемый нанес ножевые ранения охраннику.

Преступный инцидент произошел во вторник, 5 октября, в одном из магазинов. Подозреваемый устроил скандал, в результате чего работники вызвали охранников. Мужчина начал сопротивляться, а после набросился с ножом на одного из прибывших сотрудников, нанеся ему несколько ударов. Пострадавшему успели оказать своевременную медпомощь.

Как сообщи СК РФ по области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Тихвина, который задержан за сексуальное насилие над ребенком в подъезде. Материалы дела направили в суд.

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