Жителей возмутила укладка асфальта поверх снега в Приморском районе

В Приморском районе Северной столицы местные жители пожаловались проведение дорожных работ. Со слов очевидцев, дорожники кладут асфальт прямо поверх снега.

На опубликованных фотографиях в сообществе «Соседи СПЧ. Приморский район» видна работа асфальтоукладчиков и катков. Автор записи задался вопросом, как долго прослужит дорога.

В комментариях под записью пользователи социальной сети «ВКонтакте» разошлись во мнениях, можно ли вообще проводить такие работы во время осадков.

«Слой снега тончайший – асфальт кладется теплым, он испарит эти снежинки», — написал подписчик.

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