Жителей возмутила укладка асфальта поверх снега в Приморском районе

Жителей возмутила укладка асфальта поверх снега в Приморском районе
Очевидец сфотографировал процесс работы. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

В Приморском районе Северной столицы местные жители пожаловались проведение дорожных работ. Со слов очевидцев, дорожники кладут асфальт прямо поверх снега.

На опубликованных фотографиях в сообществе «Соседи СПЧ. Приморский район» видна работа асфальтоукладчиков и катков. Автор записи задался вопросом, как долго прослужит дорога.

В комментариях под записью пользователи социальной сети «ВКонтакте» разошлись во мнениях, можно ли вообще проводить такие работы во время осадков.

«Слой снега тончайший – асфальт кладется теплым, он испарит эти снежинки», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о теплых выходных в Петербурге. В предстоящие два дня столбик термометра поднимется выше пяти градусов.

асфальт дорожные работы приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат предложил искать наркотики в канализациях вузов Петербурга
Мутко призвал регионы РФ с обманутыми дольщиками ответственнее подходить к ...
Движение на набережной Мойки ограничат до апреля
Двум компаниям грозят штрафы за самоволки в Невском районе
Водители рассказали об «аде» на границе с Финляндией
Смерть еще одного пострадавшего в Забайкалье опровергли
Трамваи №47 и №55 изменят маршруты из-за ремонта на Испытателей
В Приморском районе сгорели две иномарки